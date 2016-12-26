Раскрыта структура окружающего Солнечную систему пузыря

Исследователи НАСА выяснили, что структура границы Солнечной системы или «пузыря звездного ветра» может меняться. На это указывают данные, полученные космическими зондами «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Об открытии сообщает издание Gizmodo.

«Пузырем звездного ветра» (гелиосферой) называют область, в которой частицы, испускаемые Солнцем, летят относительно него со сверхзвуковой скоростью. Гелиосфера ограничена ударной волной, которая возникает из-за столкновения солнечного ветра с межзвездной средой. Граница «пузыря» считается границей Солнечной системы, и в 2012 году «Вояджер-1» стал первым пересекшим ее искусственным объектом.

Перед тем как покинуть Солнечную систему, аппарат собрал данные о гелиосферной мантии — промежуточной зоне между границей гелиосферы и границей ударной волны, где происходит падение скорости солнечного ветра до звуковых значений. Зонд зафиксировал рост высокоэнергетических частиц, называемых космическими лучами. Однако «Вояджер-2», который в настоящее время все еще находится в гелиосферной мантии внутри «пузыря», не выявил никаких изменений.

Ученые считают, что этот феномен объясняется тем, что Солнце находится в активной фазе своего цикла. Это, в свою очередь, усиливает солнечный ветер, который препятствует проникновению космических лучей в гелиосферу. Таким образом, «пузырь звездного ветра» является динамичной структурой, которая может быть как барьером для высокоэнергетических частиц, так и пропускать их внутрь.

«Вояджер-1» был запущен 5 сентября 1977 года для исследования Юпитера и Сатурна. Сейчас аппарат удален от Солнца на расстояние 0,00217 светового года. «Вояджер-2», запущенный 20 августа 1977 года и посетивший Уран и Нептун, находится в 0,00174 светового года.