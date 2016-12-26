В ФСБ рассказали о четырех основных версиях катастрофы Ту-154

По делу о падении самолета Ту-154 под Сочи проверяются четыре основные версии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По словам представителей ведомства, фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии, в настоящее время не обнаружено.

«Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета», — сказали в ФСБ.

Ранее 26 декабря источник радиостанции «Говорит Москва» в аэропорту Сочи сообщил, что по итогам проверки топливо, которым заправляли упавший в Черное море самолет Ту-154, признано пригодным. Версия одновременного отказа трех двигателей самолета из-за некачественного топлива неоднократно высказывалась экспертами 25-26 декабря, однако официальных комментариев на этот счет не поступало.

Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.