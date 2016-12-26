В РПЦ усомнились в необходимости канонизировать Доктора Лизу

Не каждый человек, который вел подвижническую жизнь, должен быть канонизирован. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» 26 декабря высказал член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, комментируя предположение о возможном причислении Елизаветы Глинки (также известной как Доктор Лиза) к лику святых.

«Людей, которые совершают подвиги, иногда незаметные для других, иногда ежедневно, ежечасно, в больницах, где-то в госпиталях или на своей службе, очень много. И внезапная гибель не является причиной и поводом для церковной канонизации», — считает настоятель храма священномученика Климента.

При этом священнослужитель отметил, что деятельность Доктора Лизы достойна «самого огромного искреннего уважения», но подчеркнул, что это не означает обязательную церковную канонизацию.

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В то же время Калинин высказал уверенность в том, что душа погибшей в катастрофе Ту-154 Глинки попала в рай.

Ранее 26 декабря глава президентского совета по содействию развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предположил, что исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка в будущем может быть канонизирована.

Глинка была среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты.