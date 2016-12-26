Жители литовского города установили баррикады для защиты елочной звезды

Жители литовского города Шимонис установили свои автомобили вокруг городской елки для защиты пятиконечной звезды. Таким образом они воспрепятствовали работникам коммунальных служб, которые пытались снять украшение с праздничного дерева. Об этом информирует портал Panskliautas.

Согласно сообщению, коммунальные службы действовали по указанию главы Купишкского района Дайнюса Бардаускаса, который отметил, что звезду не считает символом Рождества и Нового года. По его словам, она напоминает ему о коммунистической идеологии и СССР. Несколько десятков местных жителей воспрепятствовали демонтажу. Градоначальнику они посоветовали заняться общественно полезными делами.

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«Мы очень раздражены. Полный абсурд, звезда светит розовым и голубым светом, все красиво, ни у кого не возникает плохих ассоциаций. Только один мэр, кажется, вспомнил о коммунизме», — сказала журналистам одна из участников акции по имени Лаура.

В Литве использование советской символики было запрещено в 2008 году. Ограничение коснулось, в частности, советской пятиконечной красной звезды, советских серпа и молота, а также гимнов Советского Союза и Литовской ССР. На митингах не разрешается демонстрировать советские флаги, а также портреты функционеров КПСС. В документе отмечалось, что символика такого рода может восприниматься как «пропаганда коммунистического оккупационного режима».

Литва входила в состав СССР с 1940 по 1991 год. С 1941 по 1944 год республика была оккупирована нацистской Германией.