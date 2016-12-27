На Украине освободили похищенного СБУ россиянина

На Украине освободили россиянина Владимира Безобразова, который в июне 2014 года был задержан сотрудниками силовых структур страны в Одессе и обвинен в вербовке местных жителей для участия в конфликте в Донбассе. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Отмечается, что для получения признательных показаний к мужчине применяли физическое и психологическое насилие, угрожая расправой над его родными. «Безобразов был сломлен психологически и вынужден дать несоответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинских граждан для участия в вооруженном конфликте в Донбассе», — подчеркнули в СКР.

На основании этих показаний в марте 2015 года Безобразова приговорили к условному сроку наказания. После оглашения приговора сотрудники СБУ вновь захватили мужчину и без законных оснований поместили в так называемые тайные тюрьмы — помещения, не предназначенные для содержания людей. Там Безобразов и пребывал до освобождения.

В СКР отметили, что лица, причастные к похищению Безобразова, установлены. Расследование этого и других аналогичных преступлений, совершенных в отношении российских граждан, продолжается.