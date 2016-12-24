Боевики на Украине похитили учредителя крымского музея

В Херсонской области Украины в середине декабря произошло вооруженное нападение на учредителя Крымского исторического музея-заповедника Гуливера Альтина. Об этом РИА Новости сообщил член крымского правительства Заур Смирнов, который курирует вопросы межнациональных отношений.

По его словам, Альтина похитила группа боевиков, которые требовали перенести музей-заповедник на территорию Украины. Незаконное задержание продлилось около трех часов.

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«Все это целенаправленная политика киевских властей на то, чтобы из Крыма было вывезено максимальное количество культурных ценностей, и делается это любыми путями. В данном случае путем подключения экстремистских организаций и фактически криминального произвола в отношении обычных людей», — прокомментировал Смирнов.

Собеседник агентства подчеркнул, что Альтин известен как ученый, специализирующийся на истории и культуре крымских татар.

Сам Альтин сообщил на своей странице в Facebook, что инцидент произошел 17 декабря в центре Геническа. «Боевики выступили против любой деятельности в сфере сохранения исторического наследия крымских татар в Республике Крым», — отметил он.

Крымский исторический музей-заповедник, созданный Альтиным, имеет статус негосударственного музея-заповедника. В основу музейного собрания вошли фонды крымского исторического музея «Ларишес». Музей находится на территории историко-культурного комплекса «Девлет-Сарай» в Бахчисарае.