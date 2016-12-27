Sony извинилась перед Бритни Спирс за сообщение о ее смерти

Представители компании Sony Music принесли извинения американской певице Бритни Спирс и ее поклонникам за сообщение о ее смерти. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает BBC News.

Менеджер артистки подчеркнул, что со Спирс все в порядке. Сама певица никак не отреагировала на инцидент.

26 декабря на верифицированном Twitter-аккаунте Sony Music Global появилась информация о смерти 35-летней Спирс. В твите говорилось, что артистка умерла в результате несчастного случая. Аналогичное сообщение появилось в профиле музыканта Боба Дилана. В Sony Music отметили, что аккаунты компании подверглись хакерской атаке.

Бритни Спирс — известная американская исполнительница. Ее первая пластинка Baby One More Time вышла в 1999 году, когда певице было 18 лет. В 2005 году за сингл Toxic она получила свою первую статуэтку «Грэмми». За свою карьеру Спирс продала более 100 миллионов копий своих альбомов по всему миру, а вместе с синглами — свыше 200 миллионов пластинок.