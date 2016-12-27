В Москве эвакуатор проломил крышу машины

В Москве подъемный механизм эвакуатора проломил крышу автомобиля, передает во вторник, 27 декабря, сетевое издание m24.ru. Соответствующее видео появилось в сети.

Как отмечает m24.ru, разбиты также лобовое и боковые стекла машины.

«В данном случае автомобиль перемещался подрядной организацией "Сервис-Интегратор". Вся стоимость ущерба будет компенсирована автовладельцу», — рассказали телеканалу «360» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Там пояснили, что у «Сервис-Интегратора» заключены договоры страхования перемещаемых автомобилей.

По информации ТАСС, в августе вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил создать в России должность автоомбудсмена. Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский тогда выразил надежду, что уполномоченный по правам водителей займется в том числе вопросами, связанными с работой эвакуаторов, передает Национальная служба новостей (НСН).