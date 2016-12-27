В Москве девушка пролетела семь этажей по мусоропроводу и осталась жива

На северо-западе Москвы 15-летняя девушка упала в мусоропровод с высоты в несколько этажей и осталась жива. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Фомичевой. Девушку обнаружил местный житель, он вызвал скорую помощь и полицию. «Пострадавшей своевременно была оказана вся необходимая помощь, в настоящее время она госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает», — уточнила Иванова.

По данным источника в правоохранительных органах, девушка пролетела по мусоропроводу семь этажей. Медики диагностировали у пострадавшей переломы, они оценивают ее состояние как тяжелое. Уточняется, что девушка находится в состоянии шока, объяснить, как она попала в мусоропровод, не может.

По данному факту инициирована доследственная проверка. «Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила Иванова.