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Лукашенко возмутился низкой отдачей от свободных экономических зон

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство работой свободных экономических зон (СЭЗ) на территории республики, сообщает агентство БЕЛТА. По его словам, условия их функционирования на рынке Евразийского экономического содружества (ЕАЭС) необходимо сделать как минимум равноценными.

«Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как "банановая" республика, где занять человека в каком-то деле — это благо», — приводит агентство его слова.

Как отметил белорусский лидер, за 2016 год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено немногим более 200 миллионов долларов. По признанию главы государства, больше всего его поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах — примерно 350 долларов.

«Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют. То есть в бюджет несчастных 200 миллионов долларов и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны», — добавил Лукашенко.

По данным Минэкономики Белоруссии, в стране действуют шесть СЭЗ — «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест». Предприятия, работающие в этих зонах, получают налоговые льготы.

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Лукашенко: условия для белорусских СЭЗ на рынке ЕАЭС надо сделать как минимум равноценными Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-uslovija-dlja-belorusskih-sez-na-rynke-eaes-nado-sdelat-kak-minimum-ravnotsennymi-225657-2016/
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