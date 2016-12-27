Омбудсмен посетила в украинском СИЗО похищенных российских военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных украинскими спецслужбами на границе с Крымом и содержащихся в СИЗО города Николаев. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС.

Как рассказала омбудсмен, Одинцов, в частности, сообщил, что жалоб на условия содержания под стражей у него нет. «Больше всего беспокоит и Одинцова, и Баранова осуществление защиты: и один, и другой просили заменить защитника и просили помочь, потому что услуги адвокатов достаточно дорогостоящие», — подчеркнула Москалькова.

В Николаевском СИЗО она побывала со своей украинской коллегой Валерией Лутковской. Та, в свою очередь, посетила следственных изолятор в Симферополе СИЗО, где содержатся трое граждан Украины. О намерении совершить эту поездку российский омбудсмен заявляла 9 декабря.

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8 декабря Следственный комитет России заочно обвинил украинцев Сергея Павленко и Романа Ткаченко в пособничестве похищению российских военнослужащих. По данным следствия, будучи на службе в Харьковском университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба, они получили задание найти слушателей вуза, не успевших получить дипломы о высшем образовании, и для этого установили в соцсетях контакты с Барановым и Одинцовым.

20 ноября украинские контрразведчики задержали прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова на контрольно-пропускном пункте Джанкой в Крыму. Утверждалось, что на территорию КПП их выманили под предлогом передачи документов о получении высшего образования на Украине.

Российская сторона заявила, что военнослужащих выкрали сотрудники Служба безопасности Украины. В СБУ сообщили о возбуждении против Баранова и Одинцова (ранее они служили в ВСУ) уголовных дел о дезертирстве и подчеркнули, что те были задержаны после перехода госграницы.

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