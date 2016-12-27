Саудовца приговорили к тюрьме за призывы отменить мужскую опеку над женщинами

Суд в городе Эд-Даммам, расположенном на востоке Саудовской Аравии, приговорил подданного королевства к году тюрьмы и штрафу в размере 30 тысяч саудовских риалов (около восьми тысяч долларов) за призыв отменить обязательную опеку мужчин над женщинами. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает The National.

Мужчину задержали в районе Эль-Ихса во время раздачи листовок с таким призывом в мечетях. Отмечается, что он также вел активную кампанию в соцсетях.

Свою позицию задержанный объяснил желанием помочь женщинам, в том числе, своим родственницам, жаловавшимся на неравноправное положение в саудовском обществе.

В сентябре тысячи подданных королевства подписали петицию с требованием отменить опеку мужчин над женщинами в Саудовской Аравии.

В соответствии с законами королевства, женщины должны получать согласие одного из родственников мужского пола для того, чтобы поехать за границу, пойти работать, учиться или же вступить в брак. Разрешение также необходимо, если женщина снимает квартиру или собирается пройти лечение в больнице.

Опекуном может считаться отец, брат или муж. В случае, если женщина овдовела, разрешение может дать ее сын.

