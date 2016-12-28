Китайские власти привлекли к ответственности тысячи школьных хулиганов

Китайские власти за 11 месяцев 2016 года привлекли к ответственности 2337 школьных хулиганов. Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на опубликованные прокуратурой данные.

По словам главы ведомства Чжана Чжицзе, в этом году полиция предприняла дополнительные меры по пресечению подобного рода правонарушений. Он пообещал, что стражи порядка не допустят разгула преступности в школьных коридорах. Чжан привел пример такой борьбы: 15-летний житель КНР получил 3 года за то, что регулярно грабил одноклассников.

Возраст уголовной ответственности в Китае — 16 лет, однако он может быть снижен до 14 лет для тяжких преступлений.