В Англии прошли гонки резиновых уточек

В английской деревне Бибери состоялись традиционные гонки резиновых уток. Об этом сообщает агентство UPI.

На ежегодные соревнования, устраиваемые каждый год после Рождества, приехали тысячи зрителей. Они столпились вдоль берегов протекающей через деревню речки и на мосту, от которого стартует заплыв.

На первом этапе гонок в воду выпустили 150 чучел подсадных уток, используемых в качестве приманки. За 10 фунтов стерлингов участники мероприятия могли сделать ставку на одну из них. Тому, чье чучело первым достигло финишной линии, позволили выбрать благотворительную организацию, которой пожертвуют собранные деньги.

Затем по течению отправили две тысячи желтых резиновых уточек. Ставка на этом этапе составляла всего один фунт стерлингов. Призы получили спонсоры 20 уточек, преодолевших дистанцию быстрее всех, и человек, поставивший на «участницу», которая финишировала последней.

В начале ноября сообщалось, что в австралийском городке Берри Спрингз прошли бега крокодилов, жаб и лягушек. Посмотреть на необычный турнир собрались сотни зрителей.