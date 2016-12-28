«Газпром» представил в ЕК предложения по урегулированию антимонопольного дела

«Газпром» представил Европейской комиссии (ЕК) предложения по урегулированию в рамках продолжающегося антимонопольного расследования деятельности компании в Центральной и Восточной Европе. При этом подробности предложения не раскрываются. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что Еврокомиссия изучит позицию «Газпрома». Следующим этапом формальной процедуры должно быть тестирование рынком предложения газового монополиста.

«Наши предложения сформированы по итогам серии консультаций между ЕС, РФ и «Газпромом», проводимых с 2013 года», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. «Мы надеемся, что Еврокомиссия — а в конечном итоге и рынок — положительно отреагируют на наши предложения», — подчеркнул топ-менеджер.

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В октября Еврокомиссия и «Газпром» достигли прогресса по урегулированию в досудебном режиме антимонопольного расследования ЕС против российского газодобытчика. В соответствии с договоренностями, «Газпром» должен был направить в ЕК предложения об урегулировании антимонопольного расследования.

Расследование Еврокомиссии в отношении «Газпрома» начато в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Восточной Европы и Европейского союза. Кроме того, ЕК предъявила производителю претензии в возможном завышении цены на газ для потребителей Европы.