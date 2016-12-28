Китайцы собрали телефон для круглосуточных разговоров

Китайская компания Gionee представила смартфон, который держит заряд батареи больше,чем полнедели. Об этом сообщает Highsnobiety,

Корпус модели M2017 выполнен из металла и декорирован натуральной кожей. По словам представителей марки, гаджет рассчитан на 32 часа непрерывной работы в режиме разговора, а также позволяет смотреть видео до 26 часов без перерыва. В смартфоне предусмотрено 6 гигабайт оперативной памяти.

В телефоне установлена фронтальная и две задние камеры, активация гаджета происходит по отпечаткам пальцев владельца.

Планируется, что продажи смартфона стартуют в 2017 году, он будет представлен только на китайском рынке. Цены на модель будут варьироваться от 1007 до 2446 долларов.