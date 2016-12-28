Российские дизайнеры сшили одежду в духе «Купальщиц» Пикассо

Российская марка Makoday представила первую в своей истории коллекцию одежды. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании в среду, 28 декабря.

Источником вдохновения для модельеров послужила картина «Купальщицы» Пабло Пикассо. По задумке дизайнеров, весенне-летняя линейка должна передавать настроение безмятежности на Лазурном берегу.

Фото: Makoday 1 /7

В коллекции представлены вещи небесно-голубого оттенка, цвета песочного берега и синих морских глубин, белого и красного. При создании обежды использовались такие материалы как органза, муслин, крепдешин, тонкий трикотаж, французские кружева Шантильи, тонкий кашемир и хлопок.