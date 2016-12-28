Обама назвал визит Абэ в Перл-Харбор историческим жестом

Президент США Барак Обама назвал визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в гавайский Перл-Харбор «историческим жестом», который показывает силу примирения. Об этом сообщает Associated Press.

Обама, который проводит на Гавайях рождественские каникулы, произнес речь в Перл-Харборе вместе с Абэ. Это первый такой совместный визит американского и японского лидеров.

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По словам Обамы, присутствие Абэ является напоминанием о том, какие возможности могут обрести страны и народы. Это показывает, что войны могут закончиться, и враги могут стать союзниками, отметил президент. Обама сказал, что отношения США и Японии в настоящее время являются «краеугольным камнем мира во всем мире». Этот альянс никогда не был столь сильным, подчеркнул он.

В свою очередь, Абэ принес «искренние и неувядаемые» соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих при бомбардировке базы японскими ВВС в 1941 году. Оба лидера подошли к мемориалу погибшим, возложили к нему венки и бросили в воду лепестки.

В мае этого года Обама стал первым действующим американским президентом, посетившим Хиросиму, на которую ВВС США сбросили атомную бомбу 6 августа 1945-го. В результате атаки погибли примерно 80 тысяч человек. Он призвал переосмыслить наследие ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, однако не стал извиняться или пересматривать утверждение о целесообразности сброса атомных бомб.

7 декабря 1941 года японская авиация нанесла неожиданный удар по главной базе американского флота на Тихом океане — Перл-Харбор. В результате затонули четыре американских линкора и столько же получили повреждения. Были потоплены или повреждены три крейсера, три эсминца, один минный заградитель, уничтожены до 272 самолетов, почти 2,5 тысячи человек погибли или умерли от ран. Японцы потеряли 29 самолетов, 64 человек погибшими и одного пленным.