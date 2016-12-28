Россия отреагировала на проект резолюции Франции и Британии по Сирии‍

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, подготовленный Францией и Великобританией и предусматривающий санкции в отношении Сирии, категорически неприемлем, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

«Нам известно о работе, которую вначале кулуарно, а потом и открыто проводили в последнее время в Совете Безопасности ООН Франция и Великобритания по теме якобы имевшего место применения в Сирии токсичных химикатов в качестве оружия, боевого отравляющего вещества», — отметил дипломат.

Замминистра также предостерег европейских партнеров «от попыток вновь разогреть атмосферу в Совбезе» и «наэлектризовать политическую обстановку». Рябков считает, что из этой затеи ничего не выйдет.

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Рябков напомнил, что в уходящем году Россия выступила с предложением о разработке специальной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. «Надо идти по этому пути, а не пытаться, как это делают коллеги из Великобритании и Франции, использовать ситуацию для наращивания политического нажима на Дамаск. Потому что никаких других целей у этой затеи мы не видим», — подчеркнул он.

27 декабря агентство Associated Press рассказало о проекте резолюции, авторами которого стали Лондон и Париж. Документ предусматривает введение санкций в отношении 11 сирийцев и 10 сирийских организаций и компаний, предположительно связанных с химическими атаками. Кроме того, предлагается запретить всем странам поставлять сирийскому правительству вертолеты, которые могут быть использованы для нападений с применением отравляющих веществ.