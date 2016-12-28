Сравнившую Обаму с обезьяной американку уволили во второй раз

Американка Памела Тэйлор, назвавшая первую леди США Мишель Обаму обезьяной, во второй раз лишилась работы. Об этом сообщает Reuters.

В этот раз ее увольнение было оговорено властями штата Западная Вирджиния и руководством НКО Clay County Development Corp, которая занимается помощью бедным и пожилым американцам. Тэйлор была директором организации.

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После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 8 ноября она сравнила жену миллиардера Меланию и Мишель Обаму, заявив, что рада видеть в Белом доме стильную и красивую первую леди. При этом она отметила, что «обезьяна на каблуках» ее утомила.

После появления этого сообщения и последовавшего скандала Тэйлор самостоятельно покинула пост главы Clay County Development Corp из-за нарушения антидискриминационной политики организации. Ей, однако, предложили должность руководителя в том же месяце.

Мишель Обама — первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В отличие от своего мужа Барака, сына кенийского студента и белой американки, Мишель является потомком негров-рабов.