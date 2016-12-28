Китай запланировал «туалетную революцию» ради привлечения туристов

Китайские власти намерены устроить «туалетную революцию» ради роста турпотока в страну. Об этом пишет газета The Financial Express.

В КНР решили до 2020 года отремонтировать и построить в общей сложности 100 тысяч общественных уборных. Причиной модернизации стали массовые жалобы на антисанитарию в туалетах, расположенных в популярных у туристов местах.

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Китай также преобразит экономически отсталые промышленные города, в частности на севере страны, сделав их привлекательными для путешественников. Власти нескольких населенных пунктов в КНР, где ранее добывали уголь, уже пытаются превратить территорию заброшенных шахт в парки.

В рамках программы развития туризма Китай планирует инвестировать в эту отрасль порядка 290 миллиардов долларов до 2020 года. Правительство КНР прогнозирует, что благодаря этим усилиям число иностранных туристов к упомянутому сроку вырастет до 150 миллионов. В 2015 году в азиатской стране побывали 134 миллиона зарубежных гостей.

В начале октября, за несколько выходных дней по случаю Дня образования КНР, граждане Китая потратили 60 миллиардов долларов на внутренние и зарубежные поездки. Турпоток из этого государства в Россию в данный период вырос более чем на 100 процентов.