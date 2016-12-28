Зубочистка оказалась изобретением пещерных людей

Международная группа ученых выяснила, что древний человек Homo antecessor, живший 1,2 миллиона лет назад, пользовался зубочистками. К такому выводу они пришли, изучив окаменелую челюсть, найденную в пещере Сима дель Элефанте в Испании. О статье сообщается на сайте Phys.org.

Нижняя челюсть Homo antecessor (потомка человека прямоходящего Homo erectus) была обнаружена исследователями в 2007 году. Этот гоминид жил в плейстоценовую эпоху на территории современной северной Испании, и ученые смогли по зубному налету определить его обычный рацион, который состоял из сырого мяса и растений, содержащих крахмал. Антропологи также обнаружили древесные волокна, оставшиеся в выемке в нижней части одного из зубов. По словам исследователей, это указывает на то, что Homo antecessor использовал кусочки дерева в качестве зубочисток.

Ранее ученые пришли к выводу, что Homo antecessor не разводили костры. Они изучили состав зубного налета и выяснили, что частицы пищи не имели признаков термической обработки.