Бескорыстные прохожие помогли китайцу собрать рассыпанные деньги

Видео: CCTV News

Прохожие помогли жителю Китая собрать 25 тысяч юаней (около 223 тысяч рублей), которые он случайно рассыпал на улице. Видео инцидента, произошедшего в городе Далянь, провинция Ляонин, опубликовал телеканал CCTV News.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, что мужчина вышел из банка с пачкой наличных и собачкой на руках. Неожиданно он уронил их на асфальт, а порыв ветра тут же разбросал купюры по тротуару.

Мужчина принялся ловить улетающие деньги. К нему на помощь бросились прохожие и посетители банка. Издание Shanghaiist сообщает, что совместными усилиями они собрали и вернули пострадавшему всю рассыпанную наличность.

В конце ноября сообщалось, что порыв ветра сдул у посетителя банка в китайском городе Яньчэн 30 тысяч юаней (около 280 тысяч рублей). Крики пострадавшего привлекли внимание прохожих. Несмотря на дождь, они помогли ему найти улетевшие деньги