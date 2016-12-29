Поклонники Кэрри Фишер посвятили актрисе звезду на Аллее славы

Американская актриса Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на голливудской Аллее славы от своих фанатов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Поклонники артистки нанесли ее имя на одну из безымянных звезд. Они также написали на ней фразу «Да пребудет с тобой сила всегда», которая является отсылкой к фантастической киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны», принесшей Фишер мировую известность.

Администрация Аллеи славы дала согласие на временное размещение звезды, чтобы почтить память актрисы. Официально Фишер эта награда не присуждалась.

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Фишер, сыгравшая в «Звездных войнах» роль принцессы Леи, умерла в больнице во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца. Ее мать, актриса Дебби Рейнольдс, скончалась на следующий день после смерти дочери.

24 декабря сообщалось, что Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили актрису в больницу после приземления.

Звезды на Аллее славы присуждаются деятелям культуры, которые внесли вклад в индустрию развлечений и искусства. На ней представлены имена знаменитых актеров, музыкантов, продюсеров, режиссеров, а также вымышленных персонажей. Ранее в декабре именную звезду получил канадский актер Райан Рейнольдс. В октябре награды был удостоен британец Хью Лори.