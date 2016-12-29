Путин подписал закон о краткосрочных контрактах для военнослужащих

Президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"», разрешающий военным заключать краткосрочные контракты без испытательного срока для службы внутри страны, а также подписывать краткосрочные контракты для службы за границей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь военнослужащие смогут заключать контракты на срок «до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения», но не более чем на год.

Как отмечает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, отмена испытательного срока необходима прежде всего для обеспечения мобилизационных мероприятий Минобороны внутри страны: «Такой шаг совершенно не обязательно связан с отправкой куда-то на войну, и речь отнюдь не только о солдатах и сержантах. Военнослужащие по контракту часто и в большом количестве нужны внутри страны. У нас регулярно проводятся разные учения, требующие мобилизации военнослужащих запаса, в том числе офицеров».

По его словам, новый закон также поможет разрешить ряд коллизий. «Есть простейшие случаи. Например, ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) пригласили на танковый биатлон. Но специалисты и учащиеся клубов ДОСААФ — гражданские, им нельзя по закону доверить обслуживание и применение оружия танка или другой боевой машины. Теперь с ними можно будет заключить контракт и допустить к соревнованиям».