Глава ОСК уточнил сроки поставки российских двигателей для новых кораблей

Первые газотурбинные двигатели производства НПО «Сатурн» будут размещены на новейших фрегатах проекта 22350. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РИА Новости. Российские силовые установки должны заменить украинские аналоги.

«По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО «Сатурн» получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135», — рассказал Рахманов.

В мае 2016 года сообщалось, что опытный образец газотурбинной установки (ГТУ) российского производства для перспективного фрегата проекта 22350 будет сдан на испытания в 2017-м, в конце этого года может быть поставлена и первая серийная установка для оснащения строящегося корабля.

В настоящее время для ВМФ России строятся три фрегата проекта 22350, еще один — головной корабль проекта «Адмирал Горшков» — проходит испытания на Северном флоте. Строительство серийных кораблей задерживается из-за разрыва кооперации с Украиной, которая отказалась от от поставки оплаченных Россией газотурбинных двигателей.

Фрегат проекта 22350 предназначен для выполнения задач в дальней морской и океанской зонах. Длина корабля составляет 130 метров, ширина — 16 метров, а водоизмещение — 4,5 тысячи тонн. Корабли способны развивать скорость до 29 узлов, а дальность их плавания составляет около четырех тысяч миль. Фрегаты вооружены 130-миллиметровыми артиллерийскими установками А-192М, ударными ракетными комплексами «Калибр» и «Оникс», зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» и зенитными артиллерийскими комплексами «Палаш». Они несут по одному вертолету Ка-27ПЛ.

