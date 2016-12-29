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В Риге совершил аварийную посадку самолет с неисправными шасси

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В аэропорту Рига вечером в среду, 28 декабря, совершил посадку в сложных условиях самолет Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс airBaltic из Копенгагена. Об этом сообщает Delfi.

По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет приземлился благополучно. Подробности она не рассказала.

В свою очередь член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил, что у самолета возникла проблема с шасси.

Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил агентству, что по техническим причинам рейс совершил посадку при повышенных мерах безопасности.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились 64 пассажира и четыре члена экипажа. Более подробную информацию airBaltic предоставит после полного изучения обстоятельств.

23 ноября в Новосибирске совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 777-300 авиакомпании Cathay Pacific, выполнявший рейс из Лондона в Гонконг. Самолет успешно сел в Толмачево из-за ложно сработавшего датчика пожара во втором багажном отсеке. На борту лайнера находилось 18 членов экипажа и 214 пассажиров — всего 232 человека.

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