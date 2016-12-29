Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра

Британский дизайнер Вивьен Вествуд и ее муж Андреас Кронталер сшили костюмы для артистов Венского филармонического оркестра. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает WWD. Специальная коллекция приурочена к 175-летию со дня создания музыкального коллектива.

Каждый наряд создан с учетом индивидуальных пожеланий музыкантов, на каждом указано имя владельца. Увидеть музыкантов в дизайнерской одежде можно будет 1 января 2017 года во время новогоднего концерта.

Вивьен Вествуд — британский дизайнер и основоположница стиля панк в моде. Отличительные черты одежды от Вествуд — асимметрия и модификация исторических костюмов.

В середине 1970-х годов она разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для музыкантов сценические костюмы. С 1981 года Вествуд представляет свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.