В Рио в сгоревшей машине нашли тело пропавшего греческого посла

Полиция Рио-де-Жанейро, по предварительным данным, обнаружила в сгоревшем автомобиле тело пропавшего ранее посла Греции в Бразилии. Об этом сообщает Reuters.

59-летнего Кириакоса Амиридиса последний раз видели вечером в понедельник, 26 декабря, в бедном криминогенном пригороде мегаполиса, когда он выходил из дома друзей своей супруги, жительницы Бразилии. Два дня спустя женщина заявила о его исчезновении.

Сгоревший белый автомобиль был обнаружен в окрестностях Нова-Игуасу, там же, где дипломат пропал без вести. Номерные знаки на нем такие же, как и на машине, которую арендовал Амиридис.

При этом в полиции версию о похищении не считают приоритетной.

В греческом посольстве подтвердили отсутствие посла, добавив, что в Рио он уехал в отпуск и должен был вернуться в столицу 9 января.

«Министерство иностранных дел и посольство Греции в Бразилии внимательно следят за развитием дела и, в тесном сотрудничестве с бразильскими властями, принимают все необходимые меры», — говорится на сайте МИД.

Амиридис с 2001 по 2004 годы занимал должность генконсула Греции в Рио, с 2012 года он был послом в Ливии, в начале 2016 года был назначен руководителем дипмиссии в Бразилии.