Посол Греции в Бразилии пропал без вести

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де -Жанейро. Об этом сообщает телеканал Globo в четверг, 29 декабря.

В Рио глава дипломатической миссии приехал из столицы страны Бразилиа, чтобы провести рождественские каникулы. О его исчезновении сообщила супруга, которая не смогла связаться с ним по телефону.

Полиция ведет поиски дипломата, власти обратились за помощью к населению. Последний раз его видели 26 декабря.

Телеканал отмечает, что Амиридис занял должность посла в январе 2016 года. С 2001 по 2004 год он был генеральным консулом Греции в Рио.

В октябре сообщалось, что бразильские полицейские во время рейда в Сан-Паулу обнаружили в подвале жилого дома мужчину, привязанного к кровати. По версии правоохранительных органов, 36-летний Армандо ди Андради (Armando de Andrade) провел в заточении у отца и мачехи 20 лет.