Жена греческого посла получила 31 год тюрьмы за его убийство

Супругу посла Греции в Бразилии приговорили к 31 году тюрьмы за его убийство в 2016 году

Франсуаза де Соуза Оливейра, жена посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, получила 31 год тюрьмы за его убийство в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на G1.

Отмечается, что женщину приговорили к 31 году тюремного заключения, а ее любовника, полицейского Сержиу Морейру, к 22 годам лишения свободы. Родственник мужчины Эдуарду Морейра был оправдан по делу об убийстве, но ему дали год тюрьмы за сокрытие тела посла — этот срок он уже отбыл.

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести 26 декабря 2016 года в Рио-де-Жанейро, куда он поехал с супругой в отпуск на Рождество. Жена дипломата сообщила полиции о его исчезновении через два дня, поскольку не смогла связаться с ним по телефону. Однако ходе расследования стало известно, что Оливейра организовала убийство своего 59-летнего мужа.

Тело дипломата обнаружили в сгоревшей машине в районе Нова-Игуасу, где Амиридис и пропал. Номерные знаки на автомобиле совпадали со знаками на машине, арендованной мужчиной.

С 2001 по 2004 годы Амиридис работал генконсулом Греции в Рио, с 2012 года он был послом в Ливии, а в начале 2016 года его назначили руководителем дипмиссии в Бразилии.

