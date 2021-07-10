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Жена убитого президента Гаити назвала причину его смерти

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Фото: Jeanty Junior Augustin / Reuters

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз сделала первое заявление после покушения. Она назвала причиной убийства супруга его тягу к демократическим процессам, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», — заявила Моиз. Она добавила, что причиной гибели главы страны могло стать его стремление провести референдум и очередные выборы.

Ранее 10 июля власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны после убийства президента. По словам министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера, власти опасаются, что беспорядки после убийства президента могут усугубить сложную обстановку в стране.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники из огнестрельного оружия смертельно ранили главу государства, он получил 12 ранений.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

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