На Гаити попросили США направить войска

Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает Reuters со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера.

Однако представитель Пентагона в разговоре с РИА Новости отказался от комментариев, в Госдепе на запрос агентства не ответили.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на Пьера, власти Гаити опасаются, что беспорядки после убийства президента могут усугубить сложную обстановку в стране. По словам министра, власти Гаити опасаются, что беспорядки после убийства президента могут усугубить сложную обстановку в стране.

Ранее сообщалось, что правоохранители Гаити задержали 19 подозреваемых в участии в убийстве Моиза — 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Отмечается, что полиция продолжает поиски еще шести человек, которые сейчас в бегах.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений.