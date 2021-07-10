На Гаити попросили ООН направить в страну войска

Власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает РИА Новости.

Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в Гаити, датируется 7 июля. По данным Reuters, цель заключалась в поддержке усилий национальной полиции, которые направлены на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории.

Как сообщили агентству в офисе генсека ООН, письмо гаитянских властей было получено и сейчас представители организации изучают его. При этом там отметили, что решение об отправки контингента остается за Советом Безопасности.

Ранее правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства Моиза. По словам министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера, власти опасаются, что беспорядки после убийства президента могут усугубить сложную обстановку в стране.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений.