Бразильский полицейский признался в убийстве греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Как передает ТАСС, об этом на пресс-конференции в пятницу, 30 декабря, рассказал ведущий дело следователь Эваристо Понтес Магальяис.

По его словам, сотрудник военной полиции Сержиу Морейра Филью подтвердил, что зарезал дипломата, а также сообщил, что был любовником его жены Франсуазы Амиридис. Подозреваемый утверждает, что действовал в рамках самообороны после того, как посол, узнав об измене супруги, накинулся на него с кулаками.

Однако следователи считают, что он лжет, поскольку 29-летний полицейский существенно сильнее и крепче 59-летнего дипломата.

По мнению следствия, убийство было спланированным. Это подтверждают показания племянника сотрудника полиции Эдуарда Морейры ди Меллу, который сообщил, что помогал родственнику перенести тело убитого. Также он заявил, что Франсуаза Амиридис пообещала ему 80 тысяч реалов (24,6 тысячи долларов) за помощь в убийстве мужа.

Сама она отрицает свою вину и настаивает на том, что узнала о гибели Амиридиса только на следующий день после совершенного преступления, заметив пятна крови на диване в своей гостиной, однако решив не выдавать любовника. Также женщина заявила, что дипломат регулярно избивал ее.

Все трое фигурантов дела арестованы на 30 дней.

29 декабря стало известно о том, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис исчез во время отпуска, который он с женой проводил в Рио-де-Жанейро. Супруга обратилась в полицию и рассказала, что муж ненадолго вышел из дома и пропал, однако сделала это лишь через два дня после исчезновения супруга, чем насторожила правоохранителей.

Позднее в тот же день машина, которую арендовал Амиридис, была найдена сгоревшей в муниципалитете Нова-Игуасу, внутри находился труп человека. После проведения экспертизы было установлено, что это тело пропавшего посла. Причину смерти пока установить не удалось, окончательные результаты будут известны через месяц.

По данным СМИ, работавший в Бразилиа Амиридис в Рио-де- Жанейро проводил рождественские и новогодние каникулы. В посольстве Греции в Бразилиа ТАСС подтвердили, что посол до 9 января был в отпуске.

Кириакос Амиридис служил генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год, именно тогда он познакомился со своей будущей женой — жительницей бедного пригорода бразильской столицы. В январе он вступил в должность посла в Бразилии и затем все свободное время проводил в одном из районов Рио-де-Жанейро, где жили родные его супруги.