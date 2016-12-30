Райан Гослинг сыграет первого человека на Луне

Канадский актер Райан Гослинг снимется в биографическом фильме об астронавте Ниле Армстронге, сообщает журнал Rolling Stone. Режиссером картины выступит Дэмьен Шазелл, создатель лент «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость».

Сюжет фильма основан на биографической книге Джеймса Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга». Над киноадаптацией произведения работает Джош Сингер, сценарист «В центре внимания» и «Обмани меня».

Дата премьеры картины пока неизвестна.

Райан Гослинг — 36-летний канадский актер, известный по фильмам «Дневник памяти», «Останься», «Драйв», «Место под соснами». В 2014 году он дебютировал как режиссер, сняв картину «Как поймать монстра».

Нил Армстронг вошел в историю как первый человек, ступивший на поверхность Луны. На спутник Земли он высадился 20 июля 1969 года. Вместе с напарником Эдвином «Баззом» Олдрином он провел на Луне около двух с половиной часов. Армстронг умер 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет. Его прах был захоронен в Атлантическом океане.