СМИ узнали о планах Индонезии отказаться от закупок украинских БТР

Армия Индонезии задумалась о пересмотре планов закупок украинских бронетранспортеров БТР-4 из-за выявленных недостатков данных машин. Об этом сообщает авторитетное военное издание Jane's Defence Weekly.

Обсуждение планов сокращения количества закупаемых бронетранспортеров началось после того, как в ходе первого этапа испытаний машин был выявлен целый ряд проблем, в том числе с плавучестью. В частности, во время учений по высадке десанта выяснилось, что на полном ходу по воде носовая часть БТР-4 склонна к зарыванию в воду.

Министерство обороны Индонезии заключило контракт на приобретение пяти бронетранспортеров БТР-4 в специализированном амфибийном варианте БТР-4М в феврале 2014 года. По данным блога bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, машины, предназначенные для морской пехоты Индонезии, были отгружены во второй половине 2016 года.

Контракт на закупку пяти БТР-4М предусматривает приобретение еще 50 бронетранспортеров данного типа.

Одним из конкурентов украинского БТР-4М в индонезийском тендере является российский плавающий бронетранспортер БТР-3Ф, созданный на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. В начале 2016 года руководитель департамента экспорта и текущего планирования корпорации «Тракторные заводы» (КТЗ) Алексей Лосев отмечал интерес Индонезии к данным машинам.

В начале 2013 года сообщалось, что министерство обороны Ирака решило аннулировать контракт на поставку БТР-4. Поводом для этого стали низкие технические и эксплуатационные характеристики украинских бронетранспортеров.