Эксперты отметили рекордный рост деловой активности в сфере услуг в России

Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в декабре вырос до 56,5 пункта, показав максимальные темпы роста с июля 2016 года. Об этом сообщает аналитическое агентство Markit. В ноябре значение показателя составило 54,7 пункта.

Как отмечает экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс, росту деловой активности способствует увеличение новых заказов. Наибольший рост зафиксирован в гостиничном и ресторанном бизнесе. В то же время растет число незавершенных заказов на фоне увеличения числа новых проектов.

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«Рост в российской сфере услуг переключился на более высокую передачу в конце 2016 года, поскольку головной PMI поднялся до 49-месячного максимума после второго подряд усиления роста деловой активности», — отмечает Агасс. По его словам, при поддержке ускорения роста новых заказов поставщики услуг зарегистрировали заметный рост объемов производства, темпы которого вновь превысили исторический средний уровень.

В ноябре эксперты из национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) заявили о росте деловой уверенности у российского турбизнеса.