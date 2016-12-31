Тюменской старушке подарили елку взамен спиленной чиновниками

В Тюменской области пенсионерке, у которой чиновники спилили ель, соседи подарили новое дерево. Об этом сообщает VistaNews.

Елку под своими окнами 86-летняя жительница села Ярково Анна Фольц обнаружила утром в субботу, 31 декабря. Так соседи поздравили ее с наступающим праздником.

По словам одного из местных жителей, Фольц очень обрадовалась подарку. Елку она поставит у себя дома. Внуки уже презентовали женщине игрушки для украшения.

Дерево, которого лишилась пенсионерка, росло в ее палисаднике примерно 50 лет. Его спилили 1 декабря и установили на центральной площади населенного пункта. Чиновник, который приказал это сделать, не спросив разрешения Фольц, — начальник отдела капитального строительства администрации Ярковского района. После скандала он подал заявление об отставке и с 12 декабря был уволен.

