Грабители с пистолетом забрали 5 миллионов рублей из машины москвича

На юге Москвы грабители, угрожая пистолетом, забрали крупную сумму денег из машины жителя столицы. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 19:00 на пересечении МКАД с улицей Поляны. «Пятеро неизвестных на автомобиле Chery спровоцировали ДТП с автомобилем Volkswagen, а затем, угрожая пистолетом, похитили 5 миллионов рублей», — рассказал собеседник агентства.

Налетчики бросили автомобиль и скрылись. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к поиску и задержанию грабителей.

28 декабря двое неизвестных, явившись в квартиру безработного москвича и его супруги, ограбили их более чем на шесть миллионов рублей.