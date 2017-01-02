Полсотни зеков погибли во время тюремного бунта в Бразилии

Не менее 50 человек были убиты во время бунта в бразильской тюрьме, расположенной близ города Манаус в джунглях Амазонки, передает Reuters.

Данные являются предварительными и, по словам представителей службы безопасности Бразилии, число жертв может возрасти, когда «власти получат более четкое представление о масштабах восстания».

Оно началось поздно вечером в воскресенье, 1 января. По данным силовиков, причиной стало противостояние между бандами, контролирующими торговлю наркотиками.

Как отмечает агентство, международные правозащитные организации резко критикуют Бразилию за созданную в стране тюремную систему — переполненность мест заключения здесь является нормой, а беспорядки происходят регулярно.

В октябре в результате столкновений между двумя группировками в тюрьме города Боа-Виста на севере страны погибли не менее 25 заключенных. Из них семь человек были обезглавлены, еще шестерых сожгли заживо.