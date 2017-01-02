Денежная реформа в Индии спровоцировала ажиотажный спрос на золото

После объявлении денежной реформы в Индии за 48 часов было скуплено более четырех тонн золота, сообщает The Times of India со ссылкой на доклад Генерального директората по защитным мерам, таможенным и центральным акцизам.

В городе Ченнаи (Мадрас) 8 ноября было продано 200 килограммов золотых украшений, в то время как днем ранее — менее, чем на 40 килограммов.

Ювелирные компании подвергаются проверкам, поскольку правительство отмечает массовые уклонения от уплаты налогов с продаж.

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8 ноября в Индии началась денежная реформа для борьбы с теневой экономикой. Из обращения были изъяты самые ходовые крупные купюры номиналом в 500 и 1000 рупий (7,5 и 15 долларов). Вместо них вводятся новые банкноты номиналом в 500 и 2000 рупий, при этом власти ограничили обмен старых купюр на новые. В стране ощущается нехватка наличных средств, поэтому повышение продолжительности жизни купюр имеет большое значение.

Резервный банк Индии уже давно планировал начать выпуск денег на полимерной основе. Еще в 2014 году правительство Индии обещало запустить в оборот один миллиард пластмассовых купюр номиналом 10 рупий (0,15 доллара).