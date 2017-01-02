Нетаньяху допросят по подозрению в коррупции

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней допросят по подозрению в коррупции. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haaretz.

Как отмечает издание, подозревается, что сам глава израильского правительства и члены его семьи получали от бизнесменов подарки и другие блага, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей (свыше 26 тысяч долларов).

По данным нескольких израильских телеканалов, допрос состоится в понедельник, 2 января, в резиденции премьер-министра.

Сообщается, что у полиции есть свидетельские показания как в Израиле, так и в других странах. В частности, американо-израильский бизнесмен Рон Лаудер подтвердил, что презентовал Нетаньяху разные подарки, включая костюм, а также финансировал путешествие сына главы правительства — Яира — за границу.

В полиции подозревают, что стоимость презентов гораздо выше той, что признает Лаудер, и подарены они были из корыстных побуждений.

Нетаньяху все обвинения в свой адрес категорически отвергает. «Все предыдущие так называемые дела оказались в результате безосновательными. Так же будет и с нынешними подозрениями, о которых пишут в СМИ. Они ни к чему не приведут», — заявил премьер-министр.