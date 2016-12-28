Генпрокурор Израиля разрешил допросить Нетаньяху в рамках уголовного дела

Генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции вызвать на допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на эфир Десятого канала израильского телевидения.

«Мандельблит подтвердил, что Нетаньяху вызвали в рамках расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «время для проведения следственных действий будет уточнено в ближайшие дни». «Премьер будет допрошен в связи с двумя расследованиями — основным и второстепенным», — указывает телеканал, не сообщая, о каких делах идет речь.

Ранее, 23 ноября, Мандельблит отдал распоряжение полиции начать доследственную проверку приобретения Израилем подводных лодок в Германии. СМИ сообщили о потенциальном конфликте интересов с участием его адвоката, передает Reuters.