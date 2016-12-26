В Киеве потребовали от Израиля прекратить антиукраинскую истерию

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием по резолюции Совета безопасности ООН. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Интерфакс-Украина» сообщает со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

«Посла Израиля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль», — сказал собеседник. По имеющейся у него информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом «прекратить раздувать антиукраинскую истерию».

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Накануне стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит своего украинского коллеги Владимира Гройсмана. Решение было принято после критики Киевом израильской политики урегулирования палестинского вопроса.

23 декабря Совбез ООН одобрил резолюцию с требованием к Тель-Авиву прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. «За» проголосовали 14 стран, в том числе Украина. США, от которых Израиль ждал блокирования резолюции, воздержались.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.