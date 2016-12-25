Нетаньяху отказался принимать Гройсмана из-за голосования Украины в Совбезе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит главы украинского кабмина Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе. Об этом пишет газета Haaretz.

Высокопоставленный чиновник в Иерусалиме отметил, что решение было принято в свете голосования Украины в поддержку резолюции Совбеза ООН с критикой израильской политики урегулирования палестинского вопроса.

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Как отмечает издание, Гройсман, первый еврей на посту премьера Украины, был назначен в апреле 2016 года, у него есть семья в израильском городе Ашдоде. До избрания на пост премьер-министра Гройсман был мэром Винницы, где был известен тем, что принимал активное участие в жизни еврейской общины и укреплении ее связей с зарубежными странами, особенно с Израилем.

23 декабря СБ ООН одобрил резолюцию с требованием к Тель-Авиву прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. «За» проголосовали 14 представителей, Соединенные Штаты, от которых Израиль ждал блокирования резолюции, воздержались. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен был воспользоваться правом вето.

В канцелярии израильского премьера решение Совбеза назвали антиизраильским и позорным и отказались его выполнять.