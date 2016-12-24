Россия разъяснила свою позицию по вопросу израильских поселений

МИД России разъяснил позицию страны по проблеме израильских поселений на палестинских территориях. Соответствующее заявление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу, 24 декабря.

«Российская Федерация проголосовала "за" [принятие СБ ООН резолюции с требованием прекратить строительство поселений], исходя из того, что ее содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля», — говорится в тексте.

При этом дипломаты подчеркнули, что Россия исходила из того, что «наибольший положительный эффект от принятия резолюции по этому острейшему вопросу международной повестки дня мог бы быть достигнут в случае обеспечения ее консенсусной поддержки».

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«Весь имеющийся у нас опыт подтверждает, что урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами, — поясняется в заявлении. — Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного "квартета" международных посредников».

МИД также напомнил о готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины.

23 декабря Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с требованием к Тель-Авиву прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. «За» проголосовали 14 представителей, США, от которых Израиль ждал блокирования резолюции, воздержались. Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен был воспользоваться правом вето.

В канцелярии Нетаньяху решение Совбеза ООН назвали антиизраильским и позорным и отказались его выполнять.