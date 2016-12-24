Нетаньяху пообещал пересмотр связей с ООН после принятия резолюции о поселениях

Израиль пересмотрит свои связи с ООН, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на следующий день после того, как Совбез принял резолюцию с требованием положить конец строительству еврейских поселений на палестинских землях. Об этом сообщает Reuters.

«Я поручил Министерству иностранных дел завершить в течение месяца пересмотр всех наших контактов с Организацией объединенных наций, в том числе финансирование ооновских учреждений со стороны Израиля и присутствие представителей ООН в Израиле», — заявил Нетаньяху в телеэфире.

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Премьер также отметил, что заручился обещанием влиятельных американских конгрессменов и представителей будущей президентской администрации Дональда Трампа задействовать все средства, чтобы дезавуировать резолюцию, передает РИА Новости.

По словам Нетаньяху, американские собеседники обещали провести законы, которые бы наказывали страны и организации, пытающиеся навредить Израилю.

23 декабря Совбез ООН одобрил резолюцию с требованием к Тель-Авиву прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. «За» проголосовали 14 представителей, США, от которых Израиль ждал блокирования резолюции, воздержались. Трамп заявил, что Вашингтон должен был воспользоваться правом вето.

В канцелярии Нетаньяху решение Совбеза назвали антиизраильским и позорным и отказались его выполнять.