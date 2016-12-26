Киев объяснил голосование против Израиля в СБ ООН борьбой «со злом оккупации»

Израильские солдаты во время демонстрации против строительства еврейских поселений в Иорданской долине

Постоянное представительство Украины при ООН объяснило, почему Киев проголосовал за резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Как подчеркивается в сообщении, любая другая позиция Киева «не стыковалась (...) с нашей борьбой на дипломатическом (а в случае с Донбассом — и боевом) фронте против временной оккупации российским агрессором Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«Ведь зло оккупации — это именно то, против чего Украина отчаянно борется уже два года на всех международных площадках», — заявили в постпредстве.

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Накануне стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит своего украинского коллеги Владимира Гройсмана. Решение было принято вследствие критики Киевом израильской политики урегулирования палестинского вопроса.

23 декабря Совбез ООН одобрил резолюцию с требованием к Тель-Авиву прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. «За» проголосовали 14 стран, при этом США, от которых Израиль ждал блокирования резолюции, воздержались.

В канцелярии премьер-министра еврейского государства решение Совбеза назвали антиизраильским и позорным и отказались его выполнять.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва эти обвинения традиционно отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Украинские власти также не признают результатов референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав РФ. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.