Аваков счел странным голосование Украины против Израиля в СБ ООН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал странным и непродуманным голосование Украины против Израиля в Совете Безопасности ООН. Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 25 декабря.

Ранее в воскресенье сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит главы украинского кабмина Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе. Как отмечалось, решение было принято в свете голосования Украины в поддержку резолюции Совбеза ООН с критикой израильской политики урегулирования палестинского вопроса.

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23 декабря СБ ООН одобрил резолюцию с требованием к Тель-Авиву прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. «За» проголосовали 14 стран, при этом США, от которых Израиль ждал блокирования резолюции, воздержались.

В канцелярии премьер-министра еврейского государства решение Совбеза назвали антиизраильским и позорным и отказались его выполнять.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.